“Sulla Moby Prince nessun atto secretato”: Draghi risponde alla commissione d’inchiesta. “Ferita aperta, fare luce su responsabilità” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Non ci sono atti secretati Sulla strage del Moby Prince, il disastro del mare avvenuto il 10 aprile 1991 di fronte al lungomare di Livorno che provocò 140 morti tra passeggeri e membri dell’equipaggio dopo la collisione tra il traghetto e una petroliera Agip. A scriverlo è il presidente del Consiglio Mario Draghi che ha risposto a una richiesta della commissione d’inchiesta parlamentare, la seconda dopo quella che ha concluso i suoi lavori nel 2018 con una relazione che ha smontato molte verità processuali. Non solo: il capo del governo precisa – in una lettera inviata al presidente della commissione Andrea Romano (Pd) – che “non risulta che siano stati apposti limiti all’accesso della documentazione in possesso del Comando generale o della Capitaneria di porto a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Non ci sono atti secretatistrage del, il disastro del mare avvenuto il 10 aprile 1991 di fronte al lungomare di Livorno che provocò 140 morti tra passeggeri e membri dell’equipaggio dopo la collisione tra il traghetto e una petroliera Agip. A scriverlo è il presidente del Consiglio Marioche ha risposto a una richiesta dellaparlamentare, la seconda dopo quella che ha concluso i suoi lavori nel 2018 con una relazione che ha smontato molte verità processuali. Non solo: il capo del governo precisa – in una lettera inviata al presidente dellaAndrea Romano (Pd) – che “non risulta che siano stati apposti limiti all’accesso della documentazione in possesso del Comando generale o della Capitaneria di porto a ...

Diego_Pretini : “Sulla #MobyPrince nessun atto secretato”: Draghi risponde alla commissione d’inchiesta. “Ferita aperta, fare luce… - compagniacdelia : Stiamo per debuttare! Pronti a salire sulla Pequod insieme a @Corradodelia? Vi lasciamo questa lettura e vi aspetti… - rep_firenze : Navi, tribunali, ex agenti del Mossad e veleni sulla Lega: la battaglia di Onorato per non perdere Moby e Tirrenia… -