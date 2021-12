Sudan | polizia lancia gas lacrimogeni sui manifestanti

Advertising

Lasudanese ha lanciato oggi gas lacrimogeni su migliaia di manifestanti in marcia contro il governo a guida militare vicino al palazzo presidenziale nella capitale Khartoum, come hanno detto all'...Wendy ha creato un collettivo insieme ad altre donne che sono state aggredite dalladurante ... L'8 dicembre 2012, Ciham Ali è stato arrestato al confine con il, mentre cercava di fuggire ...(ANSA) - KHARTOUM, 06 DIC - La polizia sudanese ha lanciato oggi gas lacrimogeni su migliaia di manifestanti in marcia contro il governo a guida militare vicino al palazzo presidenziale nella capitale ...Sono giovani, anzi sono alcune di loro sono piccole, tanto che si fatica ad associare a quel numero che indica la loro età, al volume impressionante di vita che hanno già alle spalle. Vita non facile, ...