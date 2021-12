Studenti ingestibili | genitori accondiscendenti e collaboratore che si “erge a giudice” | se mettiamo in scacco la scuola e chi insegna distruggiamo le nuove generazioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Studenti ingestibili

RadioSienaTv

... l'effetto positivo dei vaccini su professori e sugliover 12 si fa sentire'. Il nuovo ... afferma che i protocolli sono 'da parte di scuole e famiglie' perché 'sono stati ...Secondo Costarelli i protocolli sono "da parte di scuole e famiglie" perché "sono ... 34positivi a Isernia, 10 classi in dad Settantacinque casi di positività al Covid accertati a ...Il coordinatore provinciale Pietro Paradossi Tognelli: "Vogliamo certezze, scadenze reali e soprattutto sicurezza” ...Le regole a scuola sono cambiate per limitare la dad e dare la possibilità ai ragazzi di seguire il maggior numero di lezioni in presenza. Per questo con le nuove disposizioni governative una classe v ...