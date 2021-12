Striscia La Notizia: ritornano le veline in carica Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani (Di lunedì 6 dicembre 2021) Talisa e Giulia - Striscia Dopo quattro settimane di assenza, le veline in carica di Striscia La Notizia sono pronte a ritornare in video. Da stasera, Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani torneranno infatti ad affiancare durante il tg satirico i conduttori Sergio Friscia e Roberto Lipari, dopo essere state sostituite, dallo scorso 8 novembre, dalle ex Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. A spiegare i motivi della lunga assenza di Giulia e Talisa è stata la redazione di Striscia. Inizialmente sottoposte a quarantena fiduciaria, poiché entrate in contatto con una persona risultata positiva al Covid, le due ragazze si sono dovute ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 6 dicembre 2021)Dopo quattro settimane di assenza, leindiLasono pronte a ritornare in video. Da stasera,torneranno infatti ad affiancare durante il tg satirico i conduttori Sergio Friscia e Roberto Lipari, dopo essere state sostituite, dallo scorso 8 novembre, dalle ex Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. A spiegare i motivi della lunga assenza diè stata la redazione di. Inizialmente sottoposte a quarantena fiduciaria, poiché entrate in contatto con una persona risultata positiva al Covid, le due ragazze si sono dovute ...

Advertising

pisto_gol : Plusvalenze fantasma nel calcio, le promesse (non mantenute) di Gravina - Video - Striscia la Notizia: - DietrolaNotizia : Anteprima Striscia la Notizia: stasera tornano le veline in carica - RadioGoldAl : Il 10 dicembre Lorenzo Beccati ai Venerdì della Fondazione Uspidalet - AdultaVaccinata : RT @Betty36174919: Le due serpi Manila e Maria che come sempre sparlano di Lulú e jessica e ovviamente censurate visto che Maria stava dand… - SanteTricarico : RT @_my_word_: Ma vi ricordate cos'era Report quando c'era la Gabanelli? Ormai il livello di approfondimento e 'conoscenza' della materia d… -