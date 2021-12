Striscia la notizia, José Mourinho si aggiudica il terzo Tapiro d’oro (Di lunedì 6 dicembre 2021) Questa sera a Striscia la notizia José Mourinho si aggiudica il terzo Tapiro d’oro. Ecco tutti i dettagli Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) José Mourinho si aggiudica il terzo Tapiro d’oro della carriera dopo che sabato all’Olimpico la Roma ha perso 0-3 contro l’Inter. «Dopo il triplete c’è stata la tripletta. Dica la verità, ha perso apposta perché è ancora interista?», ha chiesto Valerio Staffelli all’attapirato allenatore, che anche questa volta è scappato via senza ritirare il premio. Quello consegnato stasera a José Mourinho è il Tapiro ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Questa sera alasiil. Ecco tutti i dettagli Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35)siildella carriera dopo che sabato all’Olimpico la Roma ha perso 0-3 contro l’Inter. «Dopo il triplete c’è stata la tripletta. Dica la verità, ha perso apposta perché è ancora interista?», ha chiesto Valerio Staffelli all’attapirato allenatore, che anche questa volta è scappato via senza ritirare il premio. Quello consegnato stasera aè il...

