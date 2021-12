Striscia la notizia, il ritorno delle Veline: il vero problema che le ha tenute fuori (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ritornano le Veline sul bancone di Striscia la notizia, dopo un’assenza di quattro settimane Giulia e Talisa stanno bene. Scopriamo cosa è accaduto. Striscia la notizia ci ha ormai abituati… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ritornano lesul bancone dila, dopo un’assenza di quattro settimane Giulia e Talisa stanno bene. Scopriamo cosa è accaduto.laci ha ormai abituati… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Advertising

pisto_gol : Plusvalenze fantasma nel calcio, le promesse (non mantenute) di Gravina - Video - Striscia la Notizia: - kulos00 : @EzioGreggio @Striscia Ooooottima notizia! - Giacinto_Bruno : RT @Cristoferbaldet: @Giacinto_Bruno Accolta da una grande moltitudine di cittadini accalcati festanti dietro JMMY GHIONE, STRISCIA LA NOTI… - lisa_mazzero : Raga, ma ci pensate a tutti i laureati che hanno studiato per tanto tempo e ora lavorano a Striscia la Notizia? Mag… - ParliamoDiNews : Striscia la notizia, Josè Mourinho scappa da Staffelli: `Sei interista?`, finisce in disgrazia – Libero Quotidiano… -