Striscia la Notizia, da stasera tornano Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani: svelato il motivo della loro assenza (Di lunedì 6 dicembre 2021) Da questa sera, le Veline Talisa Ravagnani e Giulia Pelegatti torneranno sul bancone di Striscia la Notizia. Le due erano state momentaneamente sostituite da Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silvia, che hanno ricoperto il ruolo di Veline fine allo scorso anno. L’assenza di Talisa e Giulia è stata necessaria in quanto le ragazze hanno avuto tempo fa un contatto con un positivo. Nessuna delle due ha mai contratto il Covid, tuttavia, come spiegato in un comunicato stampa diffuso da Striscia la Notizia, Talisa ha avuto dei problemi di salute che l’hanno costretta al riposo per quattro settimane: Giulia e Talisa inizialmente hanno fatto un periodo di quarantena fiduciaria dopo ... Leggi su isaechia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Da questa sera, le VelinePelegatti torneranno sul bancone dila. Le due erano state momentaneamente sostituite da Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silvia, che hanno ricoperto il ruolo di Veline fine allo scorso anno. L’diè stata necessaria in quanto le ragazze hanno avuto tempo fa un contatto con un positivo. Nessuna delle due ha mai contratto il Covid, tuttavia, come spiegato in un comunicato stampa diffuso dalaha avuto dei problemi di salute che l’hanno costretta al riposo per quattro settimane:inizialmente hanno fatto un periodo di quarantena fiduciaria dopo ...

