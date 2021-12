Stazione FS di Santa Palomba | oltre tre anni senza sala d’attesa e bagni | dal 2018 non è cambiato nulla

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono passati trema la situazione allaferroviaria dia Pomezia è sempre la stessa. Era ilquando realizzammo il lungo reportage nell’area per documentare il declino e il degrado di un polo che in realtà, specie pre Covid, raccoglieva a sé un’utenza di migliaia di passeggeri ogni giorno. Ma invece che essere potenziata laè stata via via “ridimensionata” dalla riduzione delle corse, fino alla chiusura dei servizi più elementari ai viaggiatori quali lao ipubblici. Il nostro articolo ebbe ampia risonanza anche al livello nazionale considerando che la paradossale situazione delladi Pomezia finì anche su Striscia la Notizia: la speranza era allora ...

