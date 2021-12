Stato d?emergenza | stop alle proroghe | Draghi vuole tornare alle leggi ordinarie

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Tenere in piedi la struttura e le norme per il contrasto del Covid, senza più prorogare lod'emergenza. È l'ipotesi allo studio del governo, in vista della decisione che...

... ovvero quella di mantenere in piedi la struttura e le norme per il contrasto del Covid senza più prorogare lo. La decisione dovrà essere presa da Mario Draghi , probabilmente ..."L'incertezza causata dal ritorno dell'Covid sta ... Una boccata'ossigeno potrebbe arrivare dalle vacanze di Natale e ... indipendentemente dalla nazionalità e dallovaccinale, a ...Tenere in piedi la struttura e le norme per il contrasto del Covid, senza più prorogare lo stato d'emergenza. È l'ipotesi allo studio del governo, in vista della decisione ...Mario Draghi vuole tornare alle leggi ordinarie, per questo probabilmente arriverà lo stop alle proroghe dello stato di emergenza, che scadrà a fine anno.