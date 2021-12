Stati Uniti, a New York scatta l’obbligo vaccinale per i lavoratori del settore privato (Di lunedì 6 dicembre 2021) Obbligo vaccinale per tutti i lavoratori del settore privato a New York. Lo ha annunciato il sindaco uscente Bill de Blasio: “Vogliamo così evitare una nuova ondata di contagi, a partire da quelli legati alla variante Omicron“. È la prima decisione di questa tipologia negli Stati Uniti ed entrerà in vigore dal 27 dicembre. Il primo cittadino ha specificato che i datori di lavoro privati dovranno richiedere prova di avvenuta vaccinazione ai dipendenti. Attualmente (dal 1 novembre) l’obbligo è in vigore per i dipendenti municipali, un totale di circa 160.500 addetti. Fra loro non solo il personale amministrativo e d’ufficio ma anche agenti polizia, vigili del fuoco, netturbini, ispettori edili e altre categorie. De Blasio ha anche annunciato regole più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Obbligoper tutti idela New. Lo ha annunciato il sindaco uscente Bill de Blasio: “Vogliamo così evitare una nuova ondata di contagi, a partire da quelli legati alla variante Omicron“. È la prima decisione di questa tipologia neglied entrerà in vigore dal 27 dicembre. Il primo cittadino ha specificato che i datori di lavoro privati dovranno richiedere prova di avvenuta vaccinazione ai dipendenti. Attualmente (dal 1 novembre)è in vigore per i dipendenti municipali, un totale di circa 160.500 addetti. Fra loro non solo il personale amministrativo e d’ufficio ma anche agenti polizia, vigili del fuoco, netturbini, ispettori edili e altre categorie. De Blasio ha anche annunciato regole più ...

Advertising

fattoquotidiano : Gli Stati Uniti hanno un contingente militare in 160 Stati e possiedono circa il 95% delle basi militari del pianet… - La7tv : #atlantide @andreapurgatori intervista @rulajebreal sulla #pandemia negli Stati Uniti: 'La situazione in America og… - GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Stati Uniti, a New York scatta l’obbligo vaccinale per i lavoratori del settore privato - strano_quello : penso di sì… stati uniti, canada o australia -