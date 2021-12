“Stasera succede”. GF Vip, tutti gli occhi su Carmen Russo: la decisione di Alfonso Signorini (Di lunedì 6 dicembre 2021) La punta di Stasera del GF Vip 6 si annuncia ricche di colpi di scena. A quanto riportano le prime indiscrezioni sulla puntata saranno tante le sorprese e non solo per i concorrenti finiti in nomination. Le tre “vippone” al televoto, Lulù Selassié, Jessica Selassié e Patrizia Pellegrino, saranno protagoniste di momenti pieni di emozione prima di scoprire chi dovrà abbandonare definitivamente la Casa. occhi puntanti anche su Alex Belli e Soleil Sorge dopo gli ultimi sviluppi. Alex Belli che, poche ore fa, ha confessato a Miriana Trevisan di voler lasciare la casa perché stanco di un mondo che non sente il suo. Così mentre tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni è scoppiata di nuovo la passione. Nonostante tutto, Sophie continua a ripete di non essere innamorata di Gianmaria che però non sembra scoraggiarsi di fronte a queste affermazioni. Ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) La punta didel GF Vip 6 si annuncia ricche di colpi di scena. A quanto riportano le prime indiscrezioni sulla puntata saranno tante le sorprese e non solo per i concorrenti finiti in nomination. Le tre “vippone” al televoto, Lulù Selassié, Jessica Selassié e Patrizia Pellegrino, saranno protagoniste di momenti pieni di emozione prima di scoprire chi dovrà abbandonare definitivamente la Casa.puntanti anche su Alex Belli e Soleil Sorge dopo gli ultimi sviluppi. Alex Belli che, poche ore fa, ha confessato a Miriana Trevisan di voler lasciare la casa perché stanco di un mondo che non sente il suo. Così mentre tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni è scoppiata di nuovo la passione. Nonostante tutto, Sophie continua a ripete di non essere innamorata di Gianmaria che però non sembra scoraggiarsi di fronte a queste affermazioni. Ma ...

