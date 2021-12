Staffelli: «Tripletta dell’Inter fatta apposta?». E Mourinho scappa (Di lunedì 6 dicembre 2021) Questa sera Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’Oro a José Mourinho dopo la sconfitta contro l’Inter all’Olimpico Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) José Mourinho si aggiudica il terzo Tapiro d’oro della carriera dopo che sabato all’Olimpico la Roma ha perso 0-3 contro l’Inter. «Dopo il triplete c’è stata la Tripletta. Dica la verità, ha perso apposta perché è ancora interista?», ha chiesto Valerio Staffelli all’attapirato allenatore, che anche questa volta è scappato via senza ritirare il premio. Quello consegnato stasera a José Mourinho è il Tapiro d’oro numero 1.400 di Striscia la notizia. Il Tapiro d’oro nasce 25 anni fa come premio di consolazione per il personaggio pubblico più attapirato, ovvero talmente triste da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Questa sera Valerioconsegnerà il Tapiro d’Oro a Josédopo la sconfitta contro l’Inter all’Olimpico Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Josési aggiudica il terzo Tapiro d’oro della carriera dopo che sabato all’Olimpico la Roma ha perso 0-3 contro l’Inter. «Dopo il triplete c’è stata la. Dica la verità, ha persoperché è ancora interista?», ha chiesto Valerioall’attapirato allenatore, che anche questa volta èto via senza ritirare il premio. Quello consegnato stasera a Joséè il Tapiro d’oro numero 1.400 di Striscia la notizia. Il Tapiro d’oro nasce 25 anni fa come premio di consolazione per il personaggio pubblico più attapirato, ovvero talmente triste da ...

Advertising

eddajesu : Ahahahah triplete e tripletta ahahahah oddio come sono divertente ahahahah sono un fallito che da 20 anni porta i t… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Tapiro d'Oro per #Mourinho dopo lo 0-3 subito dalla Roma, in casa, contro l'Inter. 'Dopo il Triplete c’è stata la triple… - domenicocivale4 : RT @marifcinter: Tapiro d'Oro per #Mourinho dopo lo 0-3 subito dalla Roma, in casa, contro l'Inter. 'Dopo il Triplete c’è stata la triple… - ontoxy : RT @marifcinter: Tapiro d'Oro per #Mourinho dopo lo 0-3 subito dalla Roma, in casa, contro l'Inter. 'Dopo il Triplete c’è stata la triple… - abdo_massa : RT @marifcinter: Tapiro d'Oro per #Mourinho dopo lo 0-3 subito dalla Roma, in casa, contro l'Inter. 'Dopo il Triplete c’è stata la triple… -