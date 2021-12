Stadio di Milano. Scaroni: «In sintonia con Sala, andiamo avanti veloci» (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Il nuovo Stadio a Milano è fondamentale per le performance sportive di Milan e Inter. Se si vogliono avere squadre che competono in Europa, bisogna avere stadi che competono in Europa, che siano quindi uguali o migliori di quelli delle altre squadre con cui competiamo”. Lo ribadisce Paolo Scaroni, presidente del Milan, ai microfoni di ‘Gr Parlamento – La Politica nel pallone’. “Ma mi spingo più in là -aggiunge Scaroni-, tutta la Serie A potrà ritrovare il primato che aveva soltanto se ci doteremo di attrezzature sportive di livello, cosa che non sta avvenendo e non è avvenuta a differenza di tutti gli altri”. Leggi su footdata (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Il nuovoè fondamentale per le performance sportive di Milan e Inter. Se si vogliono avere squadre che competono in Europa, bisogna avere stadi che competono in Europa, che siano quindi uguali o migliori di quelli delle altre squadre con cui competiamo”. Lo ribadisce Paolo, presidente del Milan, ai microfoni di ‘Gr Parlamento – La Politica nel pallone’. “Ma mi spingo più in là -aggiunge-, tutta la Serie A potrà ritrovare il primato che aveva soltanto se ci doteremo di attrezzature sportive di livello, cosa che non sta avvenendo e non è avvenuta a differenza di tutti gli altri”.

Advertising

fattoquotidiano : SALA, ULTIMO STADIO Miracolo a Milano. La denuncia di un piccolo gruppo di cittadini, sostenuta da un unico giornal… - sportli26181512 : Scaroni: 'Nuovo stadio fondamentale per le performance di Milan e Inter': Paolo Scaroni, presidente del Milan, è in… - carmdimaria : Con lo stadio nuovo niente più infortuni!!! - sportli26181512 : Scaroni: 'Il nuovo stadio a Milano è fondamentale per le performance di Milan e Inter': Paolo Scaroni, presidente d… - MilanNewsit : Scaroni: 'Il nuovo stadio a Milano è fondamentale per le performance di Milan e Inter' -