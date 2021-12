Sport, Malago': 'Maggiore attenzione a gestori piscine (Di lunedì 6 dicembre 2021) "La situazione e' evidentemente drammatica, difficilmente sostenibile anche per chi e' molto patrimonializzato. Bisogna fare qualcosa, altrimenti molti impianti non potranno riaprire o andaranno a ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 6 dicembre 2021) "La situazione e' evidentemente drammatica, difficilmente sostenibile anche per chi e' molto patrimonializzato. Bisogna fare qualcosa, altrimenti molti impianti non potranno riaprire o andaranno a ...

Advertising

Italpress : Ecco DDL per sport in Costituzione, Malagò “Primo sostenitore” - Riparte_Italia : [Il documento integrale] Giovanni Malagò (presidente CONI): «Gli sport equestri hanno una ricaduta sul PIL italiano… - gallian_c : RT @Corriere: Federica Pellegrini trionfa nell’ultima gara a Riccione: «Bello finire così». Poi il tuffo con Malagò - SergVessicchio : LA GELBISON PROTAGONISTA PER IL PASSAPORTO EMATICO, PUGLISI PREMIATO DA MALAGO’ E GRAVINA: “IL CILENTO E’ AVANTI CO… - rep_roma : Sport, Giovanni Malagò al Ct Eur per scoprire la targa in onore di Bruno Bellotto -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Malago Sport, Malago': 'Maggiore attenzione a gestori piscine Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malago' a margine della conferenza stampa 'Salviamo le piscine', organizzata dal Coordinamento associazioni gestori impianti natatori e in corso alla Sala ...

Tutte le emozioni di Atletica Italiana Awards ... il membro del Consiglio di World Athletics Anna Riccardi , in rappresentanza di Sport e Salute il membro del Cda Francesco Landi , per Regione Lazio Roberto Tavani delegato allo Sport del Presidente,...

Sport, Malago': "Maggiore attenzione a gestori piscine" - Sport Agenzia ANSA Sport, Malago': "Maggiore attenzione a gestori piscine 'La situazione e' evidentemente drammatica, difficilmente sostenibile anche per chi e' molto patrimonializzato. Bisogna fare qualcosa, ...

Arrestato Ferrero (Sampdoria), Malagò: "Non si commenta" Roma, 5 dic. (askanews) - L'arresto di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria? 'Non posso proprio commentare. Che volete che dica'. Risponde ...

Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni' a margine della conferenza stampa 'Salviamo le piscine', organizzata dal Coordinamento associazioni gestori impianti natatori e in corso alla Sala ...... il membro del Consiglio di World Athletics Anna Riccardi , in rappresentanza die Salute il membro del Cda Francesco Landi , per Regione Lazio Roberto Tavani delegato allodel Presidente,...'La situazione e' evidentemente drammatica, difficilmente sostenibile anche per chi e' molto patrimonializzato. Bisogna fare qualcosa, ...Roma, 5 dic. (askanews) - L'arresto di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria? 'Non posso proprio commentare. Che volete che dica'. Risponde ...