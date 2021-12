Spiritfarer “Jackie & Daria” in arrivo il 13 Dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il 13 Dicembre Spiritfarer riceverà un nuovo aggiornamento: Jackie & Daria. L’aggiornamento “Jackie & Daria” è il più grande aggiornamento del gioco e sarà completamente gratuito! Sarà anche l’aggiornamento finale del gioco, un ultimo viaggio! Questo aggiornamento vedrà l’eroina principale, Stella, salpare per un’isola completamente nuova dove scoprirà un ospedale fatiscente. È qui che scoprirà anche due nuovi Spiriti: Jackie, che è la custode dell’ospedale e Daria, che è la sua paziente principale. Stella dovrà riportare l’ospedale al suo antico splendore per aiutare a calmare questi nuovi spiriti. Ci sarà anche un nuovo evento platform aggiunto al gioco, così come nuovi aggiornamenti per il ... Leggi su g-stadia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il 13riceverà un nuovo aggiornamento:. L’aggiornamento “” è il più grande aggiornamento del gioco e sarà completamente gratuito! Sarà anche l’aggiornamento finale del gioco, un ultimo viaggio! Questo aggiornamento vedrà l’eroina principale, Stella, salpare per un’isola completamente nuova dove scoprirà un ospedale fatiscente. È qui che scoprirà anche due nuovi Spiriti:, che è la custode dell’ospedale e, che è la sua paziente principale. Stella dovrà riportare l’ospedale al suo antico splendore per aiutare a calmare questi nuovi spiriti. Ci sarà anche un nuovo evento platform aggiunto al gioco, così come nuovi aggiornamenti per il ...

Spiritfarer: trailer dell'aggiornamento Jackie & Daria Tags Jackie & Daria Spiritfarer Thunder Lotus Games

