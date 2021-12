Spider-Man: No Way Home, boom di prevendite in Italia per il nuovo film della saga (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il terzo capitolo delle avventure dello Spider-Man del MCU, Spider-Man: No Way Home, ha fatto segnare prevendite da record in Italia nelle ultime ore. Più di 50.000 biglietti in meno di 12 ore: sono queste le cifre fatte registrare da Spider-Man: No Way Home dopo l'apertura delle prevendite Italiane, segnando ancora un'altro record per l'Uomo Ragno di Tom Holland. Spider-Man: No Way Home è un successo di botteghino ancor prima di arrivarci. Come d'altronde era ormai prevedibile, visto l'hype che circonda il terzo capitolo della saga targata Sony Pictures e Marvel Studios, il nuovo film con Tom Holland ha fatto totalizzare numeri ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il terzo capitolo delle avventure dello-Man del MCU,-Man: No Way, ha fatto segnareda record innelle ultime ore. Più di 50.000 biglietti in meno di 12 ore: sono queste le cifre fatte registrare da-Man: No Waydopo l'apertura dellene, segnando ancora un'altro record per l'Uomo Ragno di Tom Holland.-Man: No Wayè un successo di botteghino ancor prima di arrivarci. Come d'altronde era ormai prevedibile, visto l'hype che circonda il terzo capitolotargata Sony Pictures e Marvel Studios, ilcon Tom Holland ha fatto totalizzare numeri ...

