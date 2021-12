Spesa pubblica: nel 2021 sfonda i 1.000 miliardi di euro (Di lunedì 6 dicembre 2021) Quest'anno la Spesa pubblica italiana 'sfonderà' quota mille miliardi di euro. Per tenere aperti gli uffici, per pagare gli stipendi ai dipendenti pubblici, le pensioni e per erogare i servizi di natura pubblica (sanità, sicurezza, scuola, trasporti, etc.), lo Stato spende per gli italiani quasi 3 miliardi di euro al giorno, lo afferma la Cgia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Quest'anno laitaliana 'sfonderà' quota milledi. Per tenere aperti gli uffici, per pagare gli stipendi ai dipendenti pubblici, le pensioni e per erogare i servizi di natura(sanità, sicurezza, scuola, trasporti, etc.), lo Stato spende per gli italiani quasi 3dial giorno, lo afferma la Cgia L'articolo proviene da Firenze Post.

