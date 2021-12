Spencer | il trailer italiano del film con Kristen Stewart

(Di lunedì 6 dicembre 2021) 01 Distribution presenta ilufficiale di, ildi Pablo Larrain connel ruolo della principessa Diana. La 01 Distribution ha diffuso ilufficiale di: la pellicola diretta da Pablo Larrain e sceneggiata da Steven Knight, connel ruolo della principessa Diana, Jack Farthing nei panni del Principe Carlo e Timothy Spall, Sally Hawkins e Sean Harris in ruoli minori. Ilita della pellicola si apre con uno scambio di battute tra la protagonista e la Regina Elisabetta che, dalla sua residenza di Sandringham, sembra essere in attesa di qualcuno che sta evidentemente infrangendo il protocollo reale: "È ...

Diana, Carlo e la Royal Family nel approfondimento Festival di Venezia,: la recensione del film su Lady Diana Gli appassionati di cronache reali e, nello specifico, delle vicende ...All'addio a Carlo e alle imposizioni della Corona, in primis quella che lo stesso primogenito di Her Majesty the Queen le ricorda nel di: rinunciare a sé stessa. "Devi imparare a ...