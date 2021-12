Spazzolino da denti: non tenerlo mai così (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lo utilizziamo ogni mattina e fa parte della nostra quotidianità: lo Spazzolino da denti. Fondamentale per la pulizia orale, ma non tenerlo mai così Ogni giorno, prima di uscire di casa o comunque quando inizia la nostra giornata, tutti noi utilizziamo lo stesso strumento per la nostra igiene orale: lo Spazzolino da denti. Questo prezioso L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lo utilizziamo ogni mattina e fa parte della nostra quotidianità: loda. Fondamentale per la pulizia orale, ma nonmaiOgni giorno, prima di uscire di casa o comunque quando inizia la nostra giornata, tutti noi utilizziamo lo stesso strumento per la nostra igiene orale: loda. Questo prezioso L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

iloveahoney : RT @uelapastela: Di sera però fa stories con jk evidentemente da ubriaco. Tagga spesso gli altri nelle stories, già mi immagino la foto con… - ana33193629 : @DigerossRoss @AdrianaVolpeTV Veramente concordo con tutto. Poi che una come adriana promozione questo squallore co… - ciccinobellotto : @cremino01 Che poi davvero per quanto puoi lavare con lo spazzolino la pulizia dei denti è fondamentale, non ti farà mai lo stesso lavoro ! - uelapastela : Di sera però fa stories con jk evidentemente da ubriaco. Tagga spesso gli altri nelle stories, già mi immagino la f… - SailorAnna : RT @DelgeIl: Perché non dovresti mai lavarti i denti con la mano sinistra? Perché uno spazzolino funziona meglio. -