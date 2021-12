“Sono incinta”. L’attrice tv vola su una spiaggia delle Canarie per mostrare il pancino (Di lunedì 6 dicembre 2021) Bellissimo annuncio della famosa attrice, amata da tutti e protagonista di una serie di successo mondiale. La donna si è recata in vacanza alle isole Canarie e ha postato una foto con la pancia in bella vista. Quindi, ha annunciato di essere incinta e i suoi fan Sono letteralmente impazziti di gioia. Ha scelto il suo profilo Instagram ufficiale per comunicare ai suoi follower la lieta notizia. E ora tutti chiedono a gran voce alcuni particolari, che per il momento Sono rimasti ancora in sospeso. L’entusiasmo della 38enne è eloquente, guardando attentamente il suo viso rilassato e sorridente. Ha infatti pubblicato anche un’altra immagine, sempre con gli occhiali da sole e il suo bikini, mentre si trova in spiaggia. E sul suo volto è presente un bellissimo sorriso. Bellissimo il suo post, che nessuno ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Bellissimo annuncio della famosa attrice, amata da tutti e protagonista di una serie di successo mondiale. La donna si è recata in vacanza alle isolee ha postato una foto con la pancia in bella vista. Quindi, ha annunciato di esseree i suoi fanletteralmente impazziti di gioia. Ha scelto il suo profilo Instagram ufficiale per comunicare ai suoi follower la lieta notizia. E ora tutti chiedono a gran voce alcuni particolari, che per il momentorimasti ancora in sospeso. L’entusiasmo della 38enne è eloquente, guardando attentamente il suo viso rilassato e sorridente. Ha infatti pubblicato anche un’altra immagine, sempre con gli occhiali da sole e il suo bikini, mentre si trova in. E sul suo volto è presente un bellissimo sorriso. Bellissimo il suo post, che nessuno ...

