«Sono arrivati all'improvviso, non riuscivo a muovermi»: il racconto della ragazza violentata sul treno Milano-Varese (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo l'aggressione di venerdì scorso, 3 dicembre, su un treno della linea Milano-Varese, la ragazza vittima di violenza sessuale ha raccontato nel dettaglio cosa è successo. «Ero seduta sul treno, tornavo a casa dopo la giornata di lavoro. Come sempre. Stavo guardando il cellulare. Quei due Sono arrivati all'improvviso. Di colpo. Nemmeno il tempo di sentirli, di accorgermi di niente. Uno mi ha bloccata, mi teneva ferma, non riuscivo a muovermi, mentre l'altro…», ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. La giovane ha 21 anni e, diversamente dalla sua amica che è riuscita a scappare, non ha fatto in tempo a sottrarsi ai due uomini che ieri Sono stati fermati

