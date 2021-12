Somma Vesuviana, Di Sarno: Boom di vaccinazioni nella prima giornata del Super Green Pass (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Ben 100 le inoculazioni entro le ore 10 di questa mattina a Somma Vesuviana nella prima giornata del Super Green Pass. Dunque un Boom di vaccinazioni al Polo Vaccinale di Via Trentola nato grazie alla piena sinergia tra Comune di Somma Vesuviana, Asl Na 3, Centro Elim Caritas, Curia Vescovile di Nola, medici di base. Somma Vesuviana ha dato ancora una volta una prova di civiltà ed efficienza”. Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano. Asl Na3 “In queste prime ore stiamo registrando la presenza di molta gente. Stiamo facendo molte terze dosi ma anche prime dosi – ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Ben 100 le inoculazioni entro le ore 10 di questa mattina adel. Dunque undial Polo Vaccinale di Via Trentola nato grazie alla piena sinergia tra Comune di, Asl Na 3, Centro Elim Caritas, Curia Vescovile di Nola, medici di base.ha dato ancora una volta una prova di civiltà ed efficienza”. Lo ha dichiarato Salvatore Di, sindaco dinel napoletano. Asl Na3 “In queste prime ore stiamo registrando la presenza di molta gente. Stiamo facendo molte terze dosi ma anche prime dosi – ...

Advertising

maurizio_crippa : @semanthide3 @pdnetwork Si ripigli lei. E i suoi”neuroni”. I miei non sono incantati. Voi: quelli come lei, e il f… - mercedes_viola : Oggi per @Satisfictioneu, sulla rubrica a mia cura Arte racconto, parleremo con Tani Russo, fondatore dell'Associaz… - HenryBrubaker2 : @PetrazzuoloF @MarcoBenatti_ La divisione non è tra riformisti e conservatori ma tra gente normale e cretini perpet… - Cl45427437 : Guido, da tua concittadina ti dico che tutta Somma Vesuviana è orgogliosa di te. ?? Purtroppo le persone pulite e… - anny10013 : Due grandi talenti che non sono stati apprezzati. Tranquilli, Somma Vesuviana vi accoglie e apprezza per tutto ciò… -