Solo Facchinetti si ricorda di Davide Giri. "Si parla soltanto di pacche sul sedere e diritti Lgbt"

Roma, 6 dic — Francesco Facchinetti, a quanto pare, è l'unico ad essersi ricordato di Davide Giri. Non si è inginocchiato nessuno per l'atroce omicidio dell' ingegnere di Alba ammazzato a coltellate da Vincent Pinkney, un afroamericano 25enne in libertà vigilata membro di una gang e arrestato 11 volte negli ultimi anni. Ammazzato e scannato come un cane, senza apparente motivazione, così come Pinkney aveva tentato di ammazzare a coltellate Roberto Malaspina, anche lui ricercatore a New York e anche lui italiano, che se l'è «cavata» con alcune ferite e un trauma che sarà difficile cancellare.

Ad oggi, Francesco Facchinetti è stato l'unico a voler sollevare la questione: perché influencer e mondo ...

Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Il conduttore è stato l'unico a ricordare il ricercatore ammazzato a coltellate da un afroamericano di una gang di NY http… - IlPrimatoN : Il conduttore è stato l'unico a ricordare il ricercatore ammazzato a coltellate da un afroamericano di una gang di… - straysamurai : Francesco Facchinetti si merita così tante gomitate sui denti ma che cazzo parli a fare cristo santo solo un uomo b… - PancakeItaliano : I tre esempi sono tutti crimini legati a minoranze, la morte di un ragazzo italiano dispiace ma non c'entra assolut… - grimmiegirll : Facchinetti me ricorda un Salvini 2.0, e non solo lui -