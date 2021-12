Soleil Sorge con le scarpe pelose al GF Vip 6: quanto costano questi sandali (Di lunedì 6 dicembre 2021) La scena è tutta loro. Alex Belli e Soleil Sorge hanno catturato l’attenzione di tutti al Grande Fratello Vip. Nella sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini ormai non è un mistero. La coppia non coppia formata dall’attore e dall’influencer è sulla bocca di tutti. Non solo di Delia Duran. Anzi, la moglie di Alex ha deciso di metterci un punto. Così, dopo essere intervenuta, a gamba tesa o in maniera più soft, sul flirt del suo uomo con l’inquilina della casa del GF Vip la modella e attrice di origini sudamericane è partita. Ha detto addio a Milano: “Sono stati giorni complessi – ha scritto su Instagram – vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato ora mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo per me stessa, lontano dai social, lontano dal gossip e lontano da casa… hasta luego ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) La scena è tutta loro. Alex Belli ehanno catturato l’attenzione di tutti al Grande Fratello Vip. Nella sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini ormai non è un mistero. La coppia non coppia formata dall’attore e dall’influencer è sulla bocca di tutti. Non solo di Delia Duran. Anzi, la moglie di Alex ha deciso di metterci un punto. Così, dopo essere intervenuta, a gamba tesa o in maniera più soft, sul flirt del suo uomo con l’inquilina della casa del GF Vip la modella e attrice di origini sudamericane è partita. Ha detto addio a Milano: “Sono stati giorni complessi – ha scritto su Instagram – vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato ora mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo per me stessa, lontano dai social, lontano dal gossip e lontano da casa… hasta luego ...

