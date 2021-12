“Sofia racconta la sua storia”, una visita teatralizzata per la promozione del sito Unesco (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ritorna la visita teatralizzata “Sofia racconta la sua storia” presso la chiesa di Santa Sofia, patrimonio Unesco nei giorni 11 dicembre e 18 dicembre alle ore 16,00 organizzata dall’Associazione “IDEACOLO. Il ricettacolo delle idee”. L’obiettivo è quello di risvegliare lo spirito del racconto storico con un tocco di fiaba, di mito attraverso l’immaginario, la visione onirica della narrazione perché “una pietra è solo una pietra se non racconta una storia”. Si tratta di un percorso di divulgazione storica attraverso una leggerezza narrativa adatta proprio a tutti, una site-specific exhibition che narra la storia del luogo in modo accattivante ed innovativo. Con questa nuova ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ritorna lala sua” presso la chiesa di Santa, patrimonionei giorni 11 dicembre e 18 dicembre alle ore 16,00 organizzata dall’Associazione “IDEACOLO. Il ricettacolo delle idee”. L’obiettivo è quello di risvegliare lo spirito del racconto storico con un tocco di fiaba, di mito attraverso l’immaginario, la visione onirica della narrazione perché “una pietra è solo una pietra se nonuna”. Si tratta di un percorso di divulgazione storica attraverso una leggerezza narrativa adatta proprio a tutti, una site-specific exhibition che narra ladel luogo in modo accattivante ed innovativo. Con questa nuova ...

Advertising

anteprima24 : ** “Sofia racconta la sua storia”, una visita teatralizzata per la promozione del sito Unesco **… - parcheggilowcos : RT @turistipercaso: Un weekend a #Sofia: viaggio low cost in #Bulgaria con bambina al seguito. Ce lo racconta ElviraRabuazzo, nostra #TPC ?… - turistipercaso : Un weekend a #Sofia: viaggio low cost in #Bulgaria con bambina al seguito. Ce lo racconta ElviraRabuazzo, nostra… - sofia_mercuri : RT @redazioneiene: Sangiovanni (quello di “Malibu”) si racconta nella nostra intervista. Dal bullismo subìto a scuola alla sua amica Madame… - SalsiElena : RT @gsk_it: Con il progresso della ricerca abbiamo compreso come la migliore arma di attacco contro il tumore sia la sollecitazione del sis… -