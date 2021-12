Sofia Goggia vince anche il Super G

(Di lunedì 6 dicembre 2021)ha vintoilG di Lake Louise. Mai una sciatrice italiana aveva vinto per tre giorni di fila in coppa del mondo. Per l'azzurra, 29 anni, e' il 14esimo successo in carriera. E' ...

Advertising

ItaliaTeam_it : E sono treeeeeee! ?????? Sofia Goggia stellare, dopo le due discese suo anche il super G di Lake Louise! ?… - Eurosport_IT : GOGGIA! GOGGIA! GOGGIA! ???????? Dopo la doppietta in discesa, Sofia si prende anche il Super G di Lake Louise: tre v… - Eurosport_IT : F-E-N-O-M-E-N-A-L-E SOFIA GOGGIA ???????? La regina delle discese conquista la sesta vittoria consecutiva in Coppa del… - Marilyvetro : RT @Coninews: CHE FENOMENO!!! ?? Tre gare veloci e tre vittorie! Dopo le due discese Sofia #Goggia si prende anche il superG di Lake Louise… - nuccia20 : RT @ItaliaTeam_it: E sono treeeeeee! ?????? Sofia Goggia stellare, dopo le due discese suo anche il super G di Lake Louise! ? #ItaliaTeam |… -

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Goggia

E triplete sia. La vittoria della maturità arriva in supergigante, la disciplina nella qualevoleva alzare l'asticella. Missione compiuta. Prima di potenza, di convinzione. Altro che "goggiate". L'azzurra si riprende le luci della ribalta, è in forma olimpica e si mette dietro la ...CLASSIFICA DEI PREMI 'PRIZE MONEY STANDING' SCI ALPINO 1.(Italia) 136.200 franchi svizzeri (130.735 euro) 2. Mikaela Shiffrin (USA) 134.700 franchi svizzeri (129.295 euro) 3. Petra Vlhova (Slovacchia) 120.000 franchi svizzeri (115.185 euro) 4. ...Per gli sport della neve parleremo soprattutto dell’italiana Sofia Goggia, vincitrice di tre gare in tre giorni nella Coppa del Mondo di sci alpino, ma anche di biathlon e di salti con gli sci. Daremo ...Grazie alle tre vittorie in tre giorni a Lake Louise, Sofia Goggia è diventata la prima sciatrice italiana di sempre a fare tripletta in Coppa del mondo. Ma chi è Sofia Goggia? Nata ...