Skicross | Coppa del Mondo a Val Thorens | i convocati dell’Italia Ci sono Galli e Deromedis

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Nuova tappa per ladeldiche si sposta nel Vecchio Continente. Nel week-end sfide in programma in quel di Val: giovedì le qualificazioni, mentre ci sarà un doppio appuntamento di gara sia venerdì che sabato. Per l’occasione la Nazionale Italiana si presenterà in terra francese con ben sei atleti. Contingente folto per gli azzurri che vanno a caccia di risultati importanti. Presenti infatti Jolee Simoneche due settimane fa in quel di Pitzal siaggiudicate le rispettive prove inEuropa a Pitzal. Occhio anche a Yannick Gunsch, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech e Lucrezia Fantelli: l’obiettivo è quello di portare a casa punti e prestazioni di rilievo. Foto: Fisi/Pentaphoto

La combinata nordica italiana vive una giornata doppiamente storica nella Coppa del mondo femminile che ha esordito ufficialmente a Lillehammer, in Norvegia. Il merito è di ... a snowboard e skicross. In ... Una giornata storica nella Coppa del mondo femminile per la combinata nordica italiana Lillehammer, in Norvegia. Annika Sieff, ... da pattinaggio a nuoto sincronizzato fino a snowboard e skicross. In ...