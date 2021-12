Sindacati contro la manovra, il 16 dicembre proclamato uno sciopero generale di otto ore (Di lunedì 6 dicembre 2021) Cgil e Uil indicono uno sciopero giovedì 16 dicembre con manifestazione nazionale a Roma e iniziative in altre 4 città. Domani, martedì 7 dicembre, i segretari Landini (Cgil) e Bombardier (Uil) illustreranno ragioni e modalità Leggi su corriere (Di lunedì 6 dicembre 2021) Cgil e Uil indicono unogiovedì 16con manifestazione nazionale a Roma e iniziative in altre 4 città. Domani, martedì 7, i segretari Landini (Cgil) e Bombardier (Uil) illustreranno ragioni e modalità

cireshika1 : RT @Corriere: I sindacati contro la manovra: sciopero generale il 16 dicembre - Corriere : I sindacati contro la manovra: sciopero generale il 16 dicembre - Mariano_Amelio : @Agenzia_Ansa notizia non di poco conto ora voglio vedere che fa #Letta e #cgil sbaglia a non scagliarsi contro… - _charbo__ : A me (mi) piacciono i sindacati ????:pagano gli operai durante lo sciopero, sequestrano i dirigenti nelle loro aziend… - 5Ricomincio : -