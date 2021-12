Sicurezza rete stradale, ANAS: 650 milioni di euro per lavori di manutenzione programmata (Di lunedì 6 dicembre 2021) Innalzare sempre di più gli standard di Sicurezza della rete, migliorare l'efficienza e il comfort di guida. Con questo obiettivo ANAS (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 35 bandi, per un totale di 54 lotti, corrispondenti a un valore di 650 milioni di euro . I lavori " spiega ANAS in una nota " riguarderanno l'istallazione di barriere più ... Leggi su finanza.repubblica (Di lunedì 6 dicembre 2021) Innalzare sempre di più gli standard didella, migliorare l'efficienza e il comfort di guida. Con questo obiettivo(Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 35 bandi, per un totale di 54 lotti, corrispondenti a un valore di 650di. I" spiegain una nota " riguarderanno l'istallazione di barriere più ...

