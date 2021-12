Si accascia a terra durante la corsa e muore: Fabio perde la vita a 24 anni, il giorno del suo compleanno (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un’interà comunità sotto choc per la morte di Fabio Pedretti, un atleta di 24 anni. Siamo a Monticelli Brusati, nel Bresciano. Qui, durante una gara podistica, il 24enne si è accasciato al suolo mentre era nel gruppo di testa quando mancavano circa 7 chilometri alla fine della gara. Inutile la corsa in ospedale. L’ironia del destino ha voluto che Fabio morisse proprio il giorno del suo compleanno, mentre partecipava alla settima edizione della gara podistica. Immediato l’intervento dei sanitari (tra l’altro tra i compagni di gara c’era anche un cardiologo) che hanno dovuto portare il corpo del giovane tramite un percorso complesso. Il tentativo di non far morire Fabio Pedretti è durato tantissimo. Poi d’un tratto, sembrava che le ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un’interà comunità sotto choc per la morte diPedretti, un atleta di 24. Siamo a Monticelli Brusati, nel Bresciano. Qui,una gara podistica, il 24enne si èto al suolo mentre era nel gruppo di testa quando mancavano circa 7 chilometri alla fine della gara. Inutile lain ospedale. L’ironia del destino ha voluto chemorisse proprio ildel suo, mentre partecipava alla settima edizione della gara podistica. Immediato l’intervento dei sanitari (tra l’altro tra i compagni di gara c’era anche un cardiologo) che hanno dovuto portare il corpo del giovane tramite un percorso complesso. Il tentativo di non far morirePedretti è durato tantissimo. Poi d’un tratto, sembrava che le ...

