Sfortuna Leclerc | Settimo per la bandiera rossa Sainz alle sue spalle | Gara molto difficile

Advertising

P300it : F1 | GP Arabia Saudita 2021, Gara, Perez: “Tanta sfortuna nell’incidente con Leclerc” ? di Gianluca Zippo ??… - sasastyles_ : RT @lovingleclerc2: @Charles_Leclerc Quest'anno la sfortuna ci segue??ma tu 6 fortissimo,grande anche oggi?presto avremo fortuna tutta la ga… - TheExtremista : Leclerc ha sfasciato la gara a Perez senza subire conseguenze e parla di sfortuna. - infoitsport : F1 | Leclerc: 'Frenato ancora dalla sfortuna. Andavamo bene' - XtianDomingo_ : RT @lovingleclerc2: @Charles_Leclerc Quest'anno la sfortuna ci segue??ma tu 6 fortissimo,grande anche oggi?presto avremo fortuna tutta la ga… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfortuna Leclerc

Che sia stata una gara difficile lo conferma anche l’altro pilota Ferrari, Carlos Sainz: "E’ stata una gara molto dura dal punto di vista fisico e mentale, con due bandiere rosse non è facile, ma sono ...L’olandese è stato punito con una sanzione di dieci secondi e due punti di penalità sulla sua Superlicenza F1. Per sua fortuna i dieci secondi di penalità che vanno aggiunti al suo tempo finale non co ...