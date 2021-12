Sex and the City: Chris Noth difende Sarah Jessica Parker dalle critiche di Kim Cattrall (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'attore Chris Noth, interprete di Mr. Big, ha difeso Sarah Jessica Parker dalle critiche di Kim Cattrall, sua collega in Sex and the City. Tra Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall, due delle star di Sex and the City, ci sono da tempo vari contrasti e sulla questione ora è intervenuto anche Chris Noth, interprete di Mr. Big. L'attore, che è coinvolto anche nella serie revival And Just Like That..., ha infatti pubblicamente difeso l'interprete di Carrie. Chris Noth, parlando di Kim Cattrall a The Guardian, ha dichiarato: "Devo dirvelo, non ho assolutamente idea di cosa ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'attore, interprete di Mr. Big, ha difesodi Kim, sua collega in Sex and the. Trae Kim, due delle star di Sex and the, ci sono da tempo vari contrasti e sulla questione ora è intervenuto anche, interprete di Mr. Big. L'attore, che è coinvolto anche nella serie revival And Just Like That..., ha infatti pubblicamente difeso l'interprete di Carrie., parlando di Kima The Guardian, ha dichiarato: "Devo dirvelo, non ho assolutamente idea di cosa ...

Advertising

TeleradioNews : Napoli. CityLife - Fanny’s Blogs: Sex and the City moderna: bellezza e moda a braccetto - Un evento per presentare… - cconfundus : Patrizia Pellegrino somiglia a Samantha Johnson di Sex and the City #gfvip - termight01 : @LaGrevia Io per esempio ho dormito sempre benissimo con le VHS di Sex and the city - aniexrouge : kelly bishop aka emily gilmore diciendo que estaba celosa porque sex and the city tenia películas y gilmore girls n… - SagatJyn : RT @AlexPalmieri2: C’è l’ha davvero grosso, ed è famoso. Chi è? Lo puoi scoprire solo qui ???? -