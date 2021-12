Advertising

SkySport : Infortunio Correa, è distrazione ai flessori: salta Real Madrid-Inter #SkySport - sportface2016 : L'intercettazione tra #Gabasio e #Cherubini: 'Se salta fuori carta #Ronaldo ci saltano alla gola' #Juventus - sportface2016 : La seconda parte dell'intercettazione tra #Gabasio e #Cherubini: 'Ho fatto un discorso con il pres. Poi, magari, do… - TernanaNews : Serie BKT, salta un'altra panchina: è quella di Zaffaroni - sportli26181512 : Serie B, salta la panchina del Cosenza: Zaffaroni esonerato: La società ha affidato temporaneamente la squadra al t… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie salta

Corriere dello Sport.it

COSENZA - Marco Zaffaroni non è più l'allenatore del Cosenza (16° in classifica con 15 punti). Ad ufficializzare l'esonero del tecnico rossoblù è la stessa società tramite un comunicato pubblicato ...... che milita inC) fatte su valori "rilevanti e fuori range" rispetto alla qualità dei singoli ... quella carta famosa che non deve esistere teoricamente, no? (?) quindi sai sefuori abbiam ? ...Nico Gonzalez, l’asso nella manica di Italiano: l’argentino è stato decisivo nella gara di Bologna. Nico Gonzalez torna titolare dopo un lungo periodo ed è subito decisivo. Nella vittoriosa trasferta ...Il match, valido per il tredicesimo turno del Girone G di Serie D, è stata posticipata dal Dipartimento ... La Lega Nazionale Dilettanti ha optato per un altro rinvio, con la Torres che ha saltato già ...