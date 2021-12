Serie A, tutti dietro al Milan: ma chi sarà primo a Natale? (Di lunedì 6 dicembre 2021) Quattro squadre in quattro punti, tre partite prima della sosta natalizia e ancora uno scontro diretto da giocare. Serie A mai così avvincente Stasera si chiude la 16ª giornata di Serie A, turno che in vetta ha già dato le sue sentenze decretando una corsa a quattro per il titolo guidata (per ora) dal Milan, tornato primo dopo la debacle azzurra al Maradona. Sconfitta pensante per gli uomini di Spalletti che, al netto delle assenze, in una settimana sono passati dal primo al terzo posto. Le squadre più in forma sembrano essere Inter e Atalanta ma il condizionale, sopratutto in questo pazzo campionato, è assolutamente d’obbligo. Dopo la vittoria di San Siro con il Napoli, l‘Inter ha acquisito ancora più consapevolezza nei propri mezzi dimezzando di giornata in giornata lo svantaggio dalla ... Leggi su zon (Di lunedì 6 dicembre 2021) Quattro squadre in quattro punti, tre partite prima della sosta natalizia e ancora uno scontro diretto da giocare.A mai così avvincente Stasera si chiude la 16ª giornata diA, turno che in vetta ha già dato le sue sentenze decretando una corsa a quattro per il titolo guidata (per ora) dal, tornatodopo la debacle azzurra al Maradona. Sconfitta pensante per gli uomini di Spalletti che, al netto delle assenze, in una settimana sono passati dalal terzo posto. Le squadre più in forma sembrano essere Inter e Atalanta ma il condizionale, sopratutto in questo pazzo campionato, è assolutamente d’obbligo. Dopo la vittoria di San Siro con il Napoli, l‘Inter ha acquisito ancora più consapevolezza nei propri mezzi dimezzando di giornata in giornata lo svantaggio dalla ...

