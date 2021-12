Serie A | Trentalange | “Var aiuto fondamentale per evitare le ingiustizie”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) “Il Var rappresenta unperle, ma il ruolo degli arbitri deve rimanere centrale e quando sbagliano non dormono sonni tranquilli”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Alfredo, intervenuto alla cerimonia Ussi del Piemonte, per quanto concerne la situazione attuale degli arbitri italiani. In riferimento allaA di calcio, il presidente dell’Aia ha posto in evidenza la rilevanza del Var per, testualmente, ‘le’; una metodologia tecnologica essenziale per il corretto svolgimento degli incontri. Sebbene sia costantemente al centro dei dibattiti, il Var corrisponde a una soluzione impossibile da contestare, seppur forse siano contestabili gli usi inerenti alla tecnologia stessa. ...

Stanno facendo bene, hanno giocatori di Serie B sia nell'undici titolare sia in panchina come ... Al microfono di 696 TV e Ottopagine.it, il presidente dell'AIA Alfredo Trentalange, ieri ad Avellino per ... Trengalange lascia una porta decisamente aperta all'adozione della tecnologia anche in Serie C: 'Il ... Il presidente Alfredo Trentalange; il vice presidente Duccio Buglioni; i Componenti del Comitato ...