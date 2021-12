Serie A oggi live | formazioni e orario tv Empoli - Udinese 3 - 1

Advertising

si chiude la 16esima giornata diA con Empoli - Udinese alle 18.30 , e Cagliari - Torino alle 20.45 . Dopo gli anticipi del sabato e i match della domenica in classifica il Milan guida con ...Gli esami strumentali svolti quest'hanno confermato che il problema occorso al Tucu costerà (... Correa (getty images) tutte le notizie di inter correa Leggi i commentia: tutte le notizie [ {...Unipol Domus, ore 20.45. Cagliari e Torino in campo per l’ultimo posticipo della sedicesima giornata della Lega Serie A. Un match che, Mazzarri da una ...L'Empoli sconfigge anche l'Udinese e rimane per distacco la miglior neopromossa della stagione. Ai friulani non basta Deulofeu, nel secondo tempo vengono travolti.