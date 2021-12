Serie A | l’Aic premia Vlahovic come miglior calciatore del mese di novembre

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Dusanè ilgiocate dellaA, per quanto concerne ildi2021. L’attaccante della Fiorentina è stato scelto dai calciatori iscritti al, convinti che il centravanti serbo sia stato per distacco il più decisivo tra i candidati. Il giovane e prolificoha superato i colleghi Duvan Zapata, Mario Pasalic e Marcelo Brozovic, curiosamente due su tre croati e triade nerazzurra; straordinaria vena realizzativa, rapidità sul lungo notevole e un magnifico talento sotto gli occhi di tutti. Non solo un mancino d’oro, in mostra anche in occasione di calci piazzati, ma anche un’ottima capacità di essere incisivo con colpi di testa spiazzanti. L’associazione dei calciatori della massimaitaliana ha proferito la sua ...