Serena Bortone sconvolta dal terribile lutto: "Ci mancherai" – FOTO

La giornalista Rai Serena Bortone ha salutato per l'ultima volta il grande artista. Su Instagram spunta il post di addio: "Ci mancherai". Nella giornata di ieri il mondo dello spettaccolo ha salutato Toni Santagata, il cantautore italiano morto domenica 5 dicembre. L'uomo è ricordato come cantante, cantautore, compositore e conduttore in radio e tv.

