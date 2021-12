Sequestrati beni per 35 milioni di euro e 10 arresti (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sequestrati beni per 35 milioni di euro: eseguite 10 misure cautelari e le ipotesi di reato di associazione per delinquere, emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta, riciclaggio e auto-riciclaggio. . Un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali (2 in carcere, 1 agli Leggi su periodicodaily (Di lunedì 6 dicembre 2021)per 35di: eseguite 10 misure cautelari e le ipotesi di reato di associazione per delinquere, emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta, riciclaggio e auto-riciclaggio. . Un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali (2 in carcere, 1 agli

Advertising

periodicodaily : Sequestrati beni per 35 milioni di euro e 10 arresti - comunicalonews : Il Direttore dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, Prefetto Bruno Corda, e il Direttore del Dip… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Guardia di Finanza: sgominata a Roma un’associazione a delinquere specializzata in reati tributari e finanziari. Eseguite… - reportdifesa : Guardia di Finanza: sgominata a Roma un’associazione a delinquere specializzata in reati tributari e finanziari. Es… - Gab_Si_ : @leorenas1 @IvanaFavaro1 @Giordan85236962 @evamarghe @Marco_dreams No no lo dicevano saggiamente già nell'antichità… -