Senza Draghi premier si va alle elezioni anticipate. Tajani boccia l'ipotesi Franco-Cartabia: "La maggioranza si è unita per sconfiggere il Covid e preparare il Recovery Plan"

Senza Mario Draghi a Palazzo Chigi si va alle elezioni anticipate. Ne è convinto il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, che in una intervista a Repubblica, stoppando le ipotesi, che circolano in questi giorni, di un governo Franco o Cartabia, come possibile conseguenza dell'ascesa dell'ex banchiere al Quirinale. "Il ragionamento è semplice – ha spiegato Tajani -: questa è una maggioranza eterogenea che si è unita con l'obiettivo principale di sconfiggere il Covid e preparare il Recovery Plan. Solo una personalità straordinaria può tenere insieme Salvini, Letta, Renzi e Bersani. E oggi è più difficile di ..."

