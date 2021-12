"Sentito Berlusconi?". Quirinale, il bacio della morte: il nome di Montanari (e Travaglio) | Video (Di lunedì 6 dicembre 2021) Se Rosy Bindi contava di avere qualche speranza per diventare presidente della Repubblica, forse a Otto e mezzo ha ricevuto il "bacio della morte". In collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo c'è, tra gli altri, il professor Tomaso Montanari. Uno dei punti di riferimento della galassia "manettara" e di sinistra insieme a Marco Travaglio, con cui d'altronde collabora al Fatto quotidiano. Già fustigatore dei "fascismi" immaginari, con tanto di tesi che per molti flirtano addirittura con il negazionismo su, per esempio, le vittime delle foibe. Una sua sponsorizzazione politica, insomma, potrebbe rappresentare un boomerang per chi, nel campo progressista, dovrebbe per forza puntare su un appoggio bipartisan per ambire al Quirinale. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Se Rosy Bindi contava di avere qualche speranza per diventare presidenteRepubblica, forse a Otto e mezzo ha ricevuto il "". In collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo c'è, tra gli altri, il professor Tomaso. Uno dei punti di riferimentogalassia "manettara" e di sinistra insieme a Marco, con cui d'altronde collabora al Fatto quotidiano. Già fustigatore dei "fascismi" immaginari, con tanto di tesi che per molti flirtano addirittura con il negazionismo su, per esempio, le vittime delle foibe. Una sua sponsorizzazione politica, insomma, potrebbe rappresentare un boomerang per chi, nel campo progressista, dovrebbe per forza puntare su un appoggio bipartisan per ambire al. ...

Advertising

carolgiurla : RT @Efrem57816894: @LegaSalvini Non può vincere il centrodestra tu e Berlusconi lo avete demolito... Io non vi voto più e con me molti altr… - Efrem57816894 : @LegaSalvini Non può vincere il centrodestra tu e Berlusconi lo avete demolito... Io non vi voto più e con me molti… - Stefano35763251 : @fjadanza Pensa che oggi ho sentito chi vorrebbe berlusconi paragonandolo a pertini????? - BenedettaPetru6 : RT @adrianobusolin: tutti i nomi che ho sentito sino ad oggi dai #media personalmente mi schifano. io vorrei gente come #nordio https://t.c… - _fiorucci : RT @adrianobusolin: tutti i nomi che ho sentito sino ad oggi dai #media personalmente mi schifano. io vorrei gente come #nordio https://t.c… -