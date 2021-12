«Se sei in questa call, sei licenziato». Così il manager manda a casa 900 dipendenti su Zoom prima di Natale – Il video (Di lunedì 6 dicembre 2021) Con un breve intervento su Zoom durante un webinar lo scorso mercoledì, l’amministratore delegato di Better.com ha comunicato a circa 900 dipendenti che da quel momento non avrebbero più lavorato per la società di mutui. Una doccia gelata a pochi giorni dal Natale che riguarda il 9 per cento della forza lavoro della società americana: «Se sei in questa chiamata, fai parte dello sfortunato gruppo che verrà licenziato – ha detto il manager – Il tuo lavoro termina con effetto immediato». A dare la notizia è stata la Cnn e tra le ragioni del licenziamento l’amministratore delegato ha citato l’efficienza del mercato, le prestazioni e la produttività. «questa è la seconda volta nella mia carriera che lo faccio e non vorrei farlo. L’ultima volta che è capitato, ho ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 dicembre 2021) Con un breve intervento sudurante un webinar lo scorso mercoledì, l’amministratore delegato di Better.com ha comunicato a circa 900che da quel momento non avrebbero più lavorato per la società di mutui. Una doccia gelata a pochi giorni dalche riguarda il 9 per cento della forza lavoro della società americana: «Se sei inchiamata, fai parte dello sfortunato gruppo che verrà– ha detto il– Il tuo lavoro termina con effetto immediato». A dare la notizia è stata la Cnn e tra le ragioni del licenziamento l’amministratore delegato ha citato l’efficienza del mercato, le prestazioni e la produttività. «è la seconda volta nella mia carriera che lo faccio e non vorrei farlo. L’ultima volta che è capitato, ho ...

