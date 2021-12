Scuola, i motivi dello sciopero generale del 10 dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il 10 dicembre i sindacati hanno indetto uno sciopero generale di tutto il personale del mondo della Scuola. L’agitazione è stata decisa per la richiesta al Governo di diverse misure considerate fondamentali. Tra di essi la fine delle classi pollaio, la stabilizzazione dei precari ed un aumento salariale a tre cifre per il personale scolastico Lo sciopero della Scuola del 10 dicembre Flc Cgil, Uil Scuola, Gilda, Anief, Snals sono alcuni dei sindacati che scenderanno in piazza il 10 dicembre nel nuovo sciopero generale per la Scuola. Coinvolti personale amministrativo e dirigenziale scolastico, ATA e docenti. “Adesso basta, la Scuola si ribella”, è il motto dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il 10i sindacati hanno indetto unodi tutto il personale del mondo della. L’agitazione è stata decisa per la richiesta al Governo di diverse misure considerate fondamentali. Tra di essi la fine delle classi pollaio, la stabilizzazione dei precari ed un aumento salariale a tre cifre per il personale scolastico Lodelladel 10Flc Cgil, Uil, Gilda, Anief, Snals sono alcuni dei sindacati che scenderanno in piazza il 10nel nuovoper la. Coinvolti personale amministrativo e dirigenziale scolastico, ATA e docenti. “Adesso basta, lasi ribella”, è il motto dei ...

Advertising

Arcansiel1 : @SardusFelix @GraziA84830339 @marioadinolfi La spiegazione non ti occorre per ovvi motivi. Se pensi che una persona… - Savj1951 : Si può precludere la scuola ai bambini di 12 anni che per vari motivi non sono vaccinati e quindi non possono salir… - Savj1951 : Premesso che non sono un no-vax, anzi ho fatto anche la terza dose,non vi sembra esagerato e sbagliato precludere l… - Irmoprado : @AlbertoBagnai On.chieda anche ad AIFA i motivi di scienza su ok a siero bimbi 5-11 xè la frase scuola (… - FermiMatteiIS : 'SUPERBONUS DAY...110 MOTIVI PER PARTECIPARE' La nostra scuola ?? protagonista! -