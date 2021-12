Scoperta choc sui binari: il macchinista frena, l’arrivo della polizia. “Sono stati loro” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Delle catene complete di lucchetto Sono state ritrovate nella mattinata, intorno alle 7, sui binari della linea Bardonecchia-Torino. È stato un vero e proprio blitz quello compiuto dagli attivisti nella stazione di Meana di Susa. Tutto è cominciato intorno alle sei di mattina. Un macchinista a bordo di un treno si è visto pararsi dinanzi una persona che, a volto coperto, agitava un bengala di colore rosso proprio nei pressi del binario. L’uomo in piedi sui binari non era solo. Al suo fianco altre quattro persone, tutte con la maschera al volto. Secondo la ricostruzione de La Stampa gli attivisti hanno legato una transenna con delle catene ai binari. Che l’azione di protesta fosse contro le recenti disposizioni del governo Draghi in vigore proprio da oggi con il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Delle catene complete di lucchettostate ritrovate nella mattinata, intorno alle 7, suilinea Bardonecchia-Torino. È stato un vero e proprio blitz quello compiuto dagli attivisti nella stazione di Meana di Susa. Tutto è cominciato intorno alle sei di mattina. Una bordo di un treno si è visto pararsi dinanzi una persona che, a volto coperto, agitava un bengala di colore rosso proprio nei pressi delo. L’uomo in piedi suinon era solo. Al suo fianco altre quattro persone, tutte con la maschera al volto. Secondo la ricostruzione de La Stampa gli attivisti hanno legato una transenna con delle catene ai. Che l’azione di protesta fosse contro le recenti disposizioni del governo Draghi in vigore proprio da oggi con il ...

