Sciopero generale il 16 dicembre, lo annunciano Cgil e Uil: "Manovra insoddisfacente, anche sulla scuola"

Sarà dunque un fine anno all'insegna dello Sciopero: subito dopo quello previsto per il 10 dicembre organizzato dai sindacati della scuola, arriva l'annuncio delle confederazioni Cgil e Uil che annunciano uno Sciopero generale di 8 ore per il prossimo 16 dicembre, con manifestazione nazionale a Roma e il contemporaneo svolgimento di analoghe e interconnesse iniziative interregionali in altre 4 città contro la Manovra economica del governo.

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero generale Manovra, Cgil e Uil proclamano 8 ore di sciopero generale per il 16 dicembre con manifestazione nazionale a Roma Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale di 8 ore per il prossimo 16 dicembre, con manifestazione nazionale a Roma e con il contemporaneo svolgimento di analoghe e interconnesse iniziative interregionali in altre 4 città.

Manovra, Cgil e Uil proclamano lo sciopero generale il 16 dicembre La lettera di avviso, indirizzata al governo e al presidente del Consiglio Mario Draghi, è partita: Cgil e Uil annunciano uno sciopero generale per giovedì 16 dicembre. La mobilitazione, che avrà una durata di otto ore, viene indetta per protestare contro la legge di Bilancio - giudicata inadeguata dalle sigle sindacali - ...

