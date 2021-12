Scatta il Super Green pass | ecco le regole da rispettare e come si ottiene Da oggi controlli rafforzati

Advertising

Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, le regole della stretta. Da lunedì niente ristorante, stadio o teatro per i no vax… - Agenzia_Ansa : Tutto quello che c'è da sapere sul super green pass dalle regole ai controlli alla durata #ANSA - lcervellin : Da lunedì 6 dicembre scatta il super green pass - infoitinterno : Covid, da oggi scatta il Super Green Pass: ecco tutte le misure previste - SkyTG24 : #Covid19, da oggi scatta il Super Green Pass: ecco tutte le misure previste -

Ultime Notizie dalla rete : Scatta Super

E dal 15 dicembreil vaccino obbligatorio per il personale della scuola, le forze dell'... cosa invece permessa con ilcertificato. In zona arancione chi non ha il rafforzato non può ...Ecco le misure previste e come ottenere e scaricare ilGreen PassDa oggi saranno fortemente limitati gli spostamenti e le attività per i non vaccinati. Come si può verificare il nuovo pass ...Per evitare possibile impennate di contagi da Covid-19 in Italia durante le festività natalizie, il Governo cambia strategia. Da oggi, lunedì 6 dicembre, arriva il super green pass, un certificato ver ...