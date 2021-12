Sasso | “Avrei evitato green pass obbligatorio per gli studenti sui mezzi pubblici Contrario all’obbligo vaccinale per docenti e Ata”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) "preferito che per i ragazzi tra i 12 e 18 anni non fosseilsui". Così il sottosegretario all'istruzione, Rossano, a Radio Capital. L'articolo .

Advertising

Teresa75641417 : @vane___96 Proprio questo mi da fastidio!! Io lo guardo ask e posso dire che avrei preferito un ozan alla serkan e… - sisonoletizia : @snglnt @fvcksof peccato non viene sasso a noi oggi altrimenti avrei messo la buona parola -

Ultime Notizie dalla rete : Sasso Avrei

Sky Tg24

Non è che ho lanciato ile tirato la mano, la scorsa puntata è entrato qualcosa nel mio cuore,... Iovoluto avere la possibilità di parlare con loro. Ma cosa avete potuto avere mai a 18 anni,...A questo punto interviene Alex Belli che ammette: 'Non è che ho lanciato ile tirato la mano, ... i suoi affetti più importanti: 'Senza i miei genitori nonpotuto essere qui'. Manila poi ...Maturità 2022, covid e prova scritta. In un lungo post su Facebook la proposta del sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso. "Auspico fortemente che ci sia un ritorno alla normalità e alla serietà ...