Sanremo, lo sfogo dei Jalisse esclusi per la 25esima volta consecutiva (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sanremo 2022: sono appena stati annunciati da Amadeus i big in gara che si contenderanno la vittoria sul palco dell’Ariston (qui tutti i vincitori, dalla prima edizione ad oggi), nella settimana dal 1 al 5 febbraio, che già escono i primi nomi degli esclusi celebri, certi o presunti. E accanto a Ron, Marco Masini, Red Canzian, Lorenzo Fragola, Bobby Solo, Povia, Giovanni Caccamo, Leo Gassman, Marcella Bella, Dolcenera, Mietta, Patty Pravo e Simona Molinari c’è anche quello dei Jalisse, che dopo aver vinto nel 1997 non sono più riusciti a tornare al Festival. Con grande dispiacere e, quest’anno, anche un po’ di stizza e rammarico, a giudicare dal post pubblicato su FB dalla cantante del duo Alessandra Drusian, che scrive testualmente “non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo. Lo scorso anno scrissi ... Leggi su dilei (Di lunedì 6 dicembre 2021)2022: sono appena stati annunciati da Amadeus i big in gara che si contenderanno la vittoria sul palco dell’Ariston (qui tutti i vincitori, dalla prima edizione ad oggi), nella settimana dal 1 al 5 febbraio, che già escono i primi nomi deglicelebri, certi o presunti. E accanto a Ron, Marco Masini, Red Canzian, Lorenzo Fragola, Bobby Solo, Povia, Giovanni Caccamo, Leo Gassman, Marcella Bella, Dolcenera, Mietta, Patty Pravo e Simona Molinari c’è anche quello dei, che dopo aver vinto nel 1997 non sono più riusciti a tornare al Festival. Con grande dispiacere e, quest’anno, anche un po’ di stizza e rammarico, a giudicare dal post pubblicato su FB dalla cantante del duo Alessandra Drusian, che scrive testualmente “non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di. Lo scorso anno scrissi ...

