Sanremo: Jalisse furiosi per l'esclusione (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sanremo 2022, i Jalisse non ce l'hanno fatta ad essere inseriti tra i Big del festival 2022. Nonostante la mobilitazione dello scorso anno. Sono 25 anni che la coppia di artisti tenta di salire sul palco dell'Ariston: ma inutilmente sono stati scartati anche quest'anno. E il duo si è sfogato su Instagram pubblicando pure il testo della canzone. Jalisse e Sanremo non vanno molto d'accordo. Ma un record il duo lo ha stabilito: sono 25 anni che vengono sistematicamente scartati dall'elenco dei big in gara. Fabio ed Alessandra non hanno potuto che sfogarsi sui social, come era avvenuto lo scorso anno quando c'era stata una vera e propria mobilitazione in loro favore. Sanremo, Jalisse: dopo la vittoria del 1997 l'oblio La loro canzone "Fiumi di parole" portò i Jalisse ...

Martina7_totale : RT @MarcoNoel19: I #jalisse esclusi da Sanremo per la 25esima volta consecutiva. Fiumi di parole scartate. - IppolitoMimi : @ippolito_italia #Jalisse contro Sanremo: 'Sono 25 anni che veniamo esclusi'. Certo che ce ne vuole, dopo 25 anni,… - IppolitoMimi : #Jalisse contro Sanremo: 'Sono 25 anni che veniamo esclusi'. Certo che ce ne vuole, dopo 25 anni, a non capire anco… - MarioManca : #Sanremo2022: i Jalisse esclusi per la 25esima volta - Giu_ggiola : RT @MarcoNoel19: I #jalisse esclusi da Sanremo per la 25esima volta consecutiva. Fiumi di parole scartate. -