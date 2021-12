Sanremo, brutto risveglio per Amadeus: fioccano le prime (velenose) critiche (Di lunedì 6 dicembre 2021) Amadeus ed il Sanremo Ter che batte il suo primo colpo in anticipo rispetto al previsto. La lista dei Big presentata il 4 dicembre anziché il 15 come da programma. Qualcuno non è rimasto contento delle scelte del conduttore. Chi è? Amadeus-AltranotiziaAmadeus ha giocato d’anticipo. In tanti attendevano frementi la data del 15 dicembre per conoscere i nomi dei Big che avrebbero poi preso parte al prossimo Festival di Sanremo, che andrà in scena dal 1 al 5 febbraio 2022. Perché proprio la data del 15 dicembre? In quella data è prevista la serata finale di Sanremo Giovani, che permetterà ai due vincitori di partecipare alla kermesse canora accanto ai 22 Big. Il conduttore di Ravenna, nonché direttore artistico, sa bene quanto quello delle scelte delle canzoni e degli ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021)ed ilTer che batte il suo primo colpo in anticipo rispetto al previsto. La lista dei Big presentata il 4 dicembre anziché il 15 come da programma. Qualcuno non è rimasto contento delle scelte del conduttore. Chi è?-Altranotiziaha giocato d’anticipo. In tanti attendevano frementi la data del 15 dicembre per conoscere i nomi dei Big che avrebbero poi preso parte al prossimo Festival di, che andrà in scena dal 1 al 5 febbraio 2022. Perché proprio la data del 15 dicembre? In quella data è prevista la serata finale diGiovani, che permetterà ai due vincitori di partecipare alla kermesse canora accanto ai 22 Big. Il conduttore di Ravenna, nonché direttore artistico, sa bene quanto quello delle scelte delle canzoni e degli ...

Advertising

LaLestofante : @martacagnola Nn fanno più concerti, si devono accontentare di Sanremo. Brutto da dirsi ma cosí é. - Andrea02021955 : RT @DelpapaMax: Il @Tg1Rai interrompe l'edizione delle 20 per fare dire a Amadeus i cantanti del prossimo Sanremo. Che cazzo vogliamo più f… - FddMrt : @alexiuss11 @sangiovann1 Sangio io sono sempre pronta a sostenerti in tutto cio che farai. Ti meriti tutto il bello… - Morbilla_ : @MariPi__ @SteelyClaudio Vanno a sanremo! Piaceranno a tutti e faranno un album brutto come i pinguini ?? - ClaudioMeazza : RT @DelpapaMax: Il @Tg1Rai interrompe l'edizione delle 20 per fare dire a Amadeus i cantanti del prossimo Sanremo. Che cazzo vogliamo più f… -